Atmen ist Lebensenergie und je entspannter wir atmen, desto besser sind Körper und Geist in Balance. Dieses Wohlbefinden steht bei "Atmen XXL" im Mittelpunkt Ihres Aufenthalts. Ob beim Aufenthalt im ErlebnisGradierwerk, beim Spaziergang entlang der Gradierwerke oder in der Salzgrotte schmecken Sie salzhaltige Luft wie am Meer. Sie werden sich erfrischt und rundum erholt fühlen.

Leistungen

7 x Übernachtung mit Frühstück im Doppel- oder Einzelzimmer mit Dusche oder Bad/WC oder in einer Ferienwohnung ohne Verpflegung

5 x Eintritt in das ErlebnisGradierwerk

1 x Atemwanderung (donnerstags)

3 x Besuch der Salzgrotte

1 x Aromaölmassage

1 x Stadtführung

1 x Aquafloating

1 x großes Badehandtuch

Gästekarte

Anreise: täglich, im Zeitraum April bis Oktober

ab 485,- € pro Person

