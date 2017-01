Soleerlebnis

Luft und Wasser wie an der See - und das mitten in Deutschland: Nehmen Sie sich eine kleine Auszeit und genießen Sie die wohltuenden Eigenschaften der Salzufler Solequellen mit all ihren Facetten. Entspannen Sie einen Tag lang in der abwechslungsreichen Bade- und Saunalandschaft der VitaSol Therme. Atmen Sie mal richtig durch beim Aufenthalt in der Salzgrotte und beim Spaziergang entlang der imposanten Gradierwerke. die sympathische Salzsiederstadt Bad Salzuflen bietet Entspannung, Erholung und Genuss vom ersten Moment an.

Leistungen

3 x Übernachtung mit Frühstück im Doppel- oder Einzelzimmer mit Dusche oder Bad/WC oder in einer Ferienwohnung ohne Verpflegung

1 x Entspannungsmassage, Rücken

1 x Entspannung in der Salzgrotte

1 x Tageseintritt in die VitaSol Therme inkl. Sauna

1 x 3-Gang-Menü inkl. 1 Getränk

1 x Vitalguss

1 x großes Badehandtuch

Gästekarte

Anreise: ganzjährig, Sonntag bis Freitag, außer an Feiertagen

ab 270 € pro Person

