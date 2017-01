Thermalspaß

Entspannung und Erholung pur stehen hier ganz oben auf dem Programm: In der wohltuenden Thermalsole der VitalSol Therme Bad Salzuflen können Sie dem Alltag regelrecht "entschweben". Genießen Sie die tragenden Eigenschaften des salzhaltigen Wassers, das alle Bewegungen leicht macht. Ein Tag in der großzügigen Bade- und Saunalandschaft mit ihren zahlreichen Wasserattraktionen bietet abwechslungsreiche Möglichkeiten, Körper und Geist in Schwung zu bringen oder einfach nur zum Relaxen.

Leistungen



2 x Übernachtung mit Frühstück im Doppel- oder Einzelzimmer mit Dusche oder Bad/WC oder in einer Ferienwohnung ohne Verpflegung

1 x Tageseintritt in die VitaSol Therme inkl. Sauna

1 x Salzgrotte

1 x frisches Tagesgericht inkl. 1 Getränk in der VitaSol Therme

1 x Kaffee und Kuchen im Salinen Café

1 x großes Badehandtuch

Gästekarte

Anreise: ganzjährig, täglich

ab 168 € pro Person

