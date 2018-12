Einer der schönsten und stimmungsvollsten Weihnachtsmärkte der Region lockt in der Vorweihnachtszeit nach Bad Salzuflen. Der Name Weihnachtstraum ist Programm: Genießen Sie die besondere Atmosphäre vor historischer Kulisse beim Bummel durch die geschmückte Altstadt. Freuen Sie sich auf weihnachtliche Genüsse und viele Attraktionen. Ein zauberhafter Aufenthalt in der malerischen Salzsiederstadt erwartet Sie. Bei unserem Arrangement „Weihnachtstraum Premium“ genießen Sie eine exklusive Stadtführung sowie entspannende Stunden in der VitaSol Therme.

Leistungen

• 3 × Übernachtung mit Frühstück im Doppel- oder Einzelzimmer mit Dusche oder Bad/WC oder in einer Ferienwohnung ohne Verpflegung

• 1 × weihnachtliche Stadtführung

• 1 × Glühwein auf dem Bad Salzufler „Weihnachtstraum“

• 1 × Glühweintasse als Souvenir

• 1 × gemütliche Teestunde im Salinen Café

• 1 × adventliches 3-Gänge-Menü, inklusive 1 Getränk

• 1 × Besuch der Salzgrotte (im Kurgastzentrum, 45 Minuten)

• 1 × Tageseintritt in die VitaSol Therme, inklusive Sauna und einem großen Badehandtuch

• SalzuflenCARD

ab 253 € pro Person

Anreise: täglich, im Zeitraum vom 27.11. bis 18.12 2019



