Bad Driburg, Bad Pyrmont, Bad Salzuflen und Bad Oeynhausen, vier Bäder in der Mitte Deutschlands, die nicht nur geografisch eng beieinander liegen, sondern auch sonst viel gemeinsam haben: Die starke Ausrichtung auf die Themen "Gesundheit" und "Erholung" sowie die Ansprache ähnlicher Zielgruppen zieht sich wie ein roter Faden durch das Marketing aller Orte. Da liegt es nah, diese Potenziale zu bündeln, um die Region als kompetenten Gesundheits- und Erholungsstandort zu verankern.

Unter dem Namen "Die gesunden 4" haben die vier Bäder jetzt einen gemeinsamen Außenauftritt realisiert und dabei auch ein erstes Pauschalangebot auf den Markt gebracht. Das Schnupperangebot kann in jedem Ort gebucht werden und soll Appetit machen, alle vier Gesundheitsstandorte einmal kennen zu lernen. Natürlich behält jeder Kurort seine eigene Marketing-Identität. Der gemeinsame Auftritt macht aber deutlich, dass es im Südwesten von Niedersachsen und im Osten von Ostwestfalen – ganz nah beieinander - viele Angebote zu den Themen Gesundheit, Erlebnis, Genuss und Kultur gibt. Bequem zu erreichen und quasi fast vor der Haustür. Darauf soll die gemeinsame Aktion aufmerksam machen und so in gleichem Maße für jeden Standort werben.

Bad Salzufler Schnupperangebot

Termin: April bis Oktober, empfohlene Anreisetage Donnerstag und Freitag

3 x Übernachtung in einem Doppel- oder Einzelzimmer inklusive Frühstück

1 x Tageseintritt in die VitaSol Therme

1 x Teilnahme an dem historischen Stadtrundgang (samstags)

1 x Entspannung in der SalzGrotte

1 x E-Bike-Nutzung für einen Tag

1 x Gästekarte für den gesamten Aufenthalt inkl. Besuch der Kurkonzerte u.v.m.

nur 254 € pro Person