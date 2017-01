Vitalwoche

Beschreibung: Ob Geschäftsreise oder Urlaub, Entspannung oder Erlebnis - Das Hotel Stadt Hamburg ist Ihre Adresse für eine angenehme Zeit. Dank der zentralen Lage ist unser Hotel idealer Ausgangspunkt, um Bad Salzuflen zu entdecken. Ideal für Ihren Kurzurlaub, Ihre Wochenendreise oder um den Alltag mal ein paar Tage hinter sich zu lassen, bieten wir Ihnen gerne unsere beliebten Arrangements zum Wohlfühlen an. Unser Hotel Stadt Hamburg, Bad Salzuflen bietet Ihnen 30 komfortable Hotelzimmer in 3 Kategorien sowie 1 Suite. Wir legen besonders großen Wert auf individuellen Service und ein persönliches Ambiente. Das Hotel Stadt Hamburg in der Innenstadt von Bad Salzuflen verfügt über ein sehr beliebtes Restaurant und einen großen Sommergarten im Grünen mit altem Baumbestand und Barbeue-Terrasse. Eine Bar, zwei Konferenz- und Tagungsräume sowie ein Aufzug und der Wintergarten mit Blick in den Garten runden unser Angebot ab. Für Feierlichkeiten und Events stehen unseren Gästen das "Rondell" sowie 2 Veranstaltungsräume zur Verfügung. Unseren Hotelgästen stehen ausreichend Parkplätze direkt vor dem Hotel zur Verfügung. Des Weiteren bieten wir unseren Gästen kostenfreien W-LAN Zugang an.

Einzelzimmer: 672,00€ p. Pers.

Doppelzimmer: 551,00€ p. Pers.