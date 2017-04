Anreise mit dem FlixBus

Ab April 2017 steuert der FlixBus den ZOB am Ostertor in Bad Salzuflen an.

Direkte Verbindungen von/nach Bad Salzuflen

Berlin ZOB

Berlin Wannsee

Magdeburg ZOB

Bad Salzuflen ZOB (Ostertor)

Dortmund ZOB am Hbf

Leverkusen Bf Mitte

Köln/Bonn Flughafen (Terminal 2)

Weitere Ziele nur mit umsteigen möglich!

Verbindungen ab Bad Salzuflen

Abfahrt Bedientage Endstation Über 10:20 Sa Berlin ZOB Magedeburg, Berlin Wannsee 11:05 Mo - Do Berlin ZOB Magedeburg, Berlin Wannsee 17:25 Fr Köln Bonn Flughafen Dortmund 18:05 So Köln Bonn Flughafen Dortmund 18:05 Mo - Do, Sa Köln Bonn Flughafen Dortmund, Köln Nord (Leverkusen) 18:05 Fr Berlin ZOB Magdeburg, Berlin Wannsee 19:05 So Berlin ZOB Magdeburg, Berlin Wannsee

Hinweis: Anfahrt der Haltestelle nur, wenn mind. 60 Min vor planmäßiger Abfahrt eine Buchung von dieser Haltestelle erfolgte. Fahrplanabweichungen aufgrund von Feiertagen möglich. Bitte infomieren Sie sich über den aktuellen Fahrplan auf der Webseite www.flixbus.de.