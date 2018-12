Bitte beachten Sie



Die SalzuflenCARD für Einwohner ist kostenlos, einmalige Bearbeitungsgebühr von 4 Euro, Pfand 5 Euro je Karte. Die kostenlose Verlängerung der Karte für 2019 ist ab dem 14. Januar 2019 in der Tourist Information möglich. Bitte denken Sie an Ihren Personalausweis.

Ab 14. Januar 2019 bieten wir den Salzuflerinnen und Salzuflern attraktive Leistungspakete an, welche käuflich erworben werden können. Diese Leistungen sind zeitlich flexibel im Verlauf des Jahres 2019 nutzbar, teilweise mit Vorreservierung.



Hinweis: Bitte denken Sie an einen Personalausweis für jede Karte. Leistungen sind nicht in das Folgejahr übertragbar oder Teilleistungen rückwirkend auszahlbar.