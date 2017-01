100% Kulturgenuss (Angebot für 2 Personen) - Bad Salzuflen hat kulturell einiges zu bieten. Lassen Sie sich überraschen.

100% Familienspaß (Familien bis zu 5 Personen) - Ein Angebot für die ganze Familie. Groß und Klein kommen gemeinsam auf ihre Kosten.

100% Entspannung (Angebot für 2 Personen) - Was gibt es schöneres als einfach mal die Seele baumeln zu lassen. 100% Erholung ist hier garantiert.

100% Naturerlebnis (Angebot für 2 Personen) - Frische Luft hält jung und fit. Genießen Sie als unser Gast die Flora und Fauna Bad Salzuflens.

100% Sport (Angebot für 2 Personen) - Ein Ball, ein Schuss, ein Schrei, ein Tor. Wissen Sie eigentlich wie sportlich unsere Stadt und ihre Ortsteile sind?

100% Gruppenreise (zum Beispiel mit meinem Verein, Angebot für 8 bis 16 Personen) - Die Mannschaftskasse ist mal wieder leer? Bewerben Sie sich doch mit ihrem Verein für die Gruppenreise und lernen Sie Bad Salzuflen von einer anderen Seite kennen.

Das Einzige was Sie tun müssen, um an einer Bürgerreise teilzunehmen, ist auf den unten stehenden Button zu klicken und das folgende Formular auszufüllen. Achten Sie darauf, ein aussagekräftiges Portraitfoto an einem ihrer Lieblingsorte in ihrem Ortsteil zu machen. In 150 Zeichen beschreiben Sie kurz ihr Foto und mit ein bisschen Glück nehmen Sie im Zeitraum von April 2017 bis September 2017 an einer Bürgerreise teil.





+++ HIER BEWERBEN! +++