Bewerbungsformular Bürgerreisen 2017

Bewerben Sie sich jetzt für die Bürgerreisen 2017 und seien Sie zu Gast in der eigenen Stadt. Das Einzige was Sie tun müssen, um an einer Bürgerreise teilzunehmen, ist das folgende Formular auszufüllen. Achten Sie darauf, ein aussagekräftiges Portraitfoto an einem ihrer Lieblingsorte in ihrem Ortsteil zu machen. In 150 Zeichen beschreiben Sie kurz ihr Foto. Das Stadtmarketing wählt nach Anmeldeschluss die aussagekräftigsten Bewerbungen aus und anschließend nehmen die Gewinner im Zeitraum von April 2017 bis September 2017 an einer Bürgerreise teil.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.