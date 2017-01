Hier geht es zu den Ortsteilprofilen:

100% Bad Salzuflen – das sind vor allem unsere 12 Stadtteile, die insgesamt 100 km² Stadtgebiet ergeben. Jeder Stadtteil ist individuell und einzigartig. In den Ortsteilprofilen erfahren Sie allerlei Wissenswertes, Kurioses und Interessantes über jeden einzelnen. Dort erfahren Sie bald auch mehr über die Aktion, die im Rahmen der Kampagne durchgeführt wird. Außerdem verraten dort Bürger der jeweiligen Ortsteile ihre Lieblingsplätze und was ihren Ortsteil so lebenswert macht.

Haben Sie noch Fotos, Geschichten oder Informationen über die Ortsteile, die auf diesen Seiten nicht fehlen sollten? Wir freuen uns über Ihre Einsendungen an f.borgstede@staatsbald-salzuflen.de.