Der TuS, die Feuerwehr und ganz viel drumherum. Lockhausen ist lebendig. Wer einmal in den Westen Bad Salzuflens gezogen ist, will hier nicht mehr weg. Die Menschen, die in Lockhausen leben, lieben ihr Dorf und ihre Institutionen: Schule und Sport, Feuerwehr und Verein, Apitz und Königskrug.