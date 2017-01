Hier geht oft die Post ab, obwohl ein dorfeigenes Postamt fehlt. Dorffest, Sportfest, Après-Ski-Party, Weinfest – was will man mehr? Kultureller Impulsgeber in Retzen ist der Kulturring mit seinen angeschlossenen Vereinen. Der TuS Rot-Weiß Grastrup-Retzen, die Freiwillige Feuerwehr und die Retzer Bühne kümmern sich um weit mehr als das, was man von ihnen erwarten darf. Dorfleben at it´s best.