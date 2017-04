Staatsbad Gastgeber-Newsletter April 2017 Hallo Newsletterabonnent Das Team Marketing des Staatsbades informiert Sie mit dem Gastgeber-Newsletter regelmäßig über aktuelle Themen.

Frohe Ostern wünscht Ihnen

Ihr Staatsbad-Marketing Team Unsere Themen Tourist Information: Neues zum Saisonstart

Kurpark im Hortus: Paul fährt nach Plan

Marketingmaßnahmen: März/April

Staatsbad unterwegs: Messe und Landesgartenschau

Neue Broschüren: Staatsbad Magazin, Gastroführer und Shoppingguide

Kooperationsangebot: Strandkorb und Baumelbank Neues aus der Tourist Information Persönliche Vorstellungsrunde

Wir durften viele Häuser in den letzten Wochen besuchen. Astrid Wiethoff und Anja Vollmer bedanken sich ganz herzlich für Ihre Gastfreundschaft und die sehr interessanten Gespräche. Einen Wunsch, den viele von Ihnen geäußert haben, setzen wir gern um. Die Neuauflage unserer Stadtpläne ist in Vorbereitung. Sie erhalten zukünftig für Ihre Gäste wieder eine Gratisauflage. Mehr dazu im nächsten Newsletter. Aufwertung Foyer Kurgastzentrum

Die Aufwertung der Tourist Information schreitet voran. Zur neuen Bepflanzung haben sich zwischenzeitlich neue, gemütliche Sessel für die Gäste gesellt. Der Backoffice-Bereich ist renoviert worden und am Counter hat sich auch einiges getan. Insgesamt präsentiert sich das Foyer nun deutlich freundlicher und aufgeräumter. Neue Staatsbad Produkte

Die Tourist Information hat Familienzuwachs bekommen. Unsere neue Kuschelziege hört auf den Namen Line und hat schon viele Kinderherzen erobert. In Form von original Bad Salzufler Sole ist das weiße Gold eine wesentliche Zutat für unsere neue, handgemachte Seife „Gustav“. Sie ist dank ihrer sorgfältig ausgewählten Bestandteile gut für empfindliche Haut geeignet. Neu ist auch unsere Confiserie Schokolade. Die süße Leckerei ist erhältlich als Vollmilchschokolade oder als weiße Schokolade. Unsere neuen Produkte erhalten Sie ausschließlich im Kurgastzentrum.

Fahrrad-Verleih

15 neue, gut ausgestattete City-Räder - unverwechselbar in Staatsbad-Farben lackiert - ergänzen seit letzter Woche unsere Verleihflotte. Verleih-Preise

1 - 3 Tage 4 - 6 Tage ab 7 Tage

8,- € / Tag 7,- € / Tag 6- € / Tag Begrüßungsfahrt

Seit Anfang April findet an jedem ersten und jedem dritten Sonntag des Monats die Begrüßungsfahrt „Bad Salzuflen entdecken“ statt. Diese Begrüßungsfahrt läuft unter der Dachmarke der Salzufler Landpartien und kostet 10 Euro pro Person (Kinder gratis). Dauer von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr. Diese Fahrt ersetzt die bisherige Begrüßungsveranstaltung am Montag im Kurgastzentrum, welche nicht mehr stattfinden wird. Während der Begrüßungsfahrt wird den mitfahrenden Gästen unsere schöne Stadt Bad Salzuflen vorgestellt sowie unsere Angebote im Bereich Freizeitgestaltung und Gesundheit. Anmeldung und Buchung der Fahrten bei der Tourist Information Die Tourist Information ist in der Saison zu folgenden Zeiten geöffnet:

Öffnungszeiten TI (April bis Oktober)

Montag bis Freitag 09.00 bis 17.00 Uhr

Samstag 10.00 bis 16.00 Uhr

Sonn- und Feiertag 10.00 bis 16.00 Uhr Kurpark im Hortus Vitalis: Paul fährt nach Plan Zum Saisonstart haben wir den Kurpark 2017 im Hortus Vitalis eröffnet. Der Ersatz für den mittlerweile, aufgrund bevorstehender Bautätigkeiten, geschlossenen Kurpark kann sich sehen lassen. Bitte machen Sie sich selbst ein Bild von der Anlage. Die E-Mobil Linie befördert unsere Gäste ebenfalls seit Saisonstart zum Kurpark im Hortus Vitalis. Paul dreht täglich von 10.15 Uhr bis 16.45 Uhr im Halbstundentakt seine Runden und startet am Erlebnisgradierwerk. Vom Kurgastzentrum geht es über die Wenkenstraße zum Eingang des Kurparks im Hortus Vitalis an der Lietholzstraße. Danach geht die Tour weiter Richtung Kurparksee und über die Parkstraße wieder zum Startpunkt am Roten Platz. Für die komplette Fahrt braucht Paul etwa 20 Minuten. Eine Kurpark-Tageskarte, die Gäste- oder Lippischer Einwohnerkarte berechtigen zu beliebig vielen Ein- und Ausstiegen an allen Haltestellen. Im Anhang finden Sie den Fahrplan unserer E-Mobil-Linie zum Ausdruck für ihre Gäste. Marketingmaßnahmen: März / April Bei den Marketingaktivitäten im März/April haben wir neben der Katalogwerbung weitere Themenschwerpunkte auf unsere Reisearrangements und regionale Imagewerbung im Verbund mit der OWL GmbH (Teutoburger Wald Tourismus) gesetzt. Darüber hinaus starten Außenwerbekampagnen in den Städten Münster, Düsseldorf und Hannover. Hier sind insgesamt über 100 Großflächen mit touristischen und gesundheitstouristischen Themen belegt. Katalog-Werbung in Koorperation mit dem Kur und Touristik e.V.

04.03.2017 mrw Reisemagazin

04.03.2017 HAZ

07.03.2017 Prisma West

11.03.2017 mrw Reisemagazin

14.03.2017 Prisma West

21.03.2017 Prisma West

04.04.2017 Prisma West



Bewerbung Bad Salzuflen und Reisearrangements Staatsbad

04.03.2017 mrw Reisetipp der Woche

11.03.2017 Westdeutsche Zeitung

21.03.2017 Prisma

21.03.2017 Prisma Memory Stick

ab 24.4.2017 Lesezirkel Köln



Kooperations-Werbung Teutoburger Wald Tourismus (OWL GmbH)

15.03.2017 Lesezirkel Bunte, Brigitte

28.03.2017 Prisma

04.04.2017 Veronica (Niederlande)

29.04.2017 Funke Medien NRW



Außenwerbung (Großflächen 18/1)

04.04.2017 (10 Tage) Münster

14.04.2017 (10 Tage) Hannover/Düsseldorf Staatsbad unterwegs: Messe und Landesgartenschau Das Staatsbad ist unterwegs. Nach unserer Präsenz auf der Reisemeile in Bremen am 8. und 9. April stehen weitere Messeauftritte an: 18. - 19. Mai Landesgartenschau Bad Lippspringe

09. - 10. Juni Aktivmesse Dortmund bewegt sich

29. - 30. Juni Landesgartenschau Bad Lippspringe In Dortmund werden wir unsere touristischen Themen spielen. In Bad Lippspringe präsentieren wir neben Imagethemen auch das Staatsbad Vitalzentrum mit einem Mitmachprogramm sowie das IN-TI mit Experimenten "zum Hinhören". Die Landesgartenschau ist auch Ausflugsziel der Salzufler Landpartien an folgenden Terminen:

28. Mai, 11.Juni, 1.Juli, 20. August, 10. September, 1.Oktober.

Die Fahrten starten jeweils um 12.30 Uhr. Um ca. 17.30 Uhr sind wir wieder in Bad Salzuflen. Tickets zum Einzelpreis von 39,- € (incl. Eintrittsgelder, Willkommensgetränk, Reisebegleitung und Kulinarischem unterwegs) erhalten Ihre Gäste bei der Tourist Information im Kurgastzentrum, Parkstraße 20 oder online unter www.salzuflen-landpartien.de Einzel-Tickets für den Eintritt zur Landesgartenschau sind ebenfalls bei der Tourist Information erhältlich zum Preis von 15,50 € (mit Gästekarte) und 17,50 € (ohne Gästekarte). Gruppenfahrten (ab 10 Personen) zu individuellen Terminen bieten wir ebenfalls gern an. Neue Broschüren: Staatsbad Magazin, Kursplan Vitalzentrum, Gastroführer und Shoppingguide Am vergangenen Samstag ist die erste Ausgabe des Staatsbad Magazins 2017 erschienen und als Verlagsbeilage mit der Lippischen Landeszeitung verteilt worden. Unterstützen Sie uns bei der Verbreitung des Magazin und verteilen Sie es an Ihre Gäste. Die Magazine sind bei der Tourist Information erhältlich. Gleiches gilt für die ebenfalls frisch gedruckten Kurspläne des Vitalzentrums, den Gastronomieführer und den Shoppingguide. Alle Broschüren finden Sie als PDF-Datei im Anhang. Kooperationsangebot: Strandkorb und Baumelbank Strandkörbe

Unsere weißen Strandkörbe gehören seit einigen Jahren zu den beliebtesten Verweilorten im Kurpark. Häufig sind alle Plätze besetzt. Sie können sich und Ihren Gästen einen Strandkorb im Kurpark im Hortus Vitalis sichern. Von Mai bis September beträgt die Strandkorbmiete einmalig 500,- € (zzgl. MwSt.) pro Strandkorb. Dazu gehören auch zwei Werbeflächen in A3 Größe, die Sie individuell gestalten können. Anfragen an uns bitte bis Ende April. Baumelbänke

Die ungewöhnliche Sitzgelegenheit "made in Bad Salzuflen" hat ihr natürliches Verbreitungsgebiet - den Kurpark - längst verlassen. Wer eine Baumelpause im eigenen Garten machen möchte, kann die Massivholzbank bei der Tourist Information erwerben. Ihnen als Partnerbetriebe bieten wir unsere original Bad Salzufler Baumelbänke zum Selbstkostenpreis von 599,- € (zzgl. MwSt.) pro Bank an - Wunschfarbe und Anlieferung inklusive. Bei Interesse schreiben Sie uns eine kurze Mail an marketing@staatsbad-salzuflen.de Tourist-Information Ihr Ansprechpartner : Staatsbad Salzuflen GmbH Tourist Information

Kurgastzentrum

Parkstraße 20

32105 Bad Salzuflen Tel.: [05222] 183-183

Fax: [05222] 183-208

info@staatsbad-salzuflen.de

www.staatsbad-salzuflen.de