Staatsbad Gastgeber-Newsletter August 2017 Hallo Newsletterabonnent Das Team Marketing des Staatsbades informiert Sie mit dem Gastgeber-Newsletter regelmäßig über aktuelle Themen.

Unsere Themen Erlebnisgradierwerk: Wiederöffnung

Marketing trifft Gastgeber: Am 5. Juli im Salinencafé

Marketing: Maßnahmen im August

Veranstaltungshighlight: Nacht der 10.000 Kerzen

Broschüren: Neues Kursprogramm Erlebnisgradierwerk: Wiederöffnung Das ErlebnisGradierwerk ist aufgrund einer technischen Störung derzeit leider geschlossen. Betroffen sind die Aussichtsplattform, der Innengang und die Sole-Nebelkammer. Die Sole-Verrieselung läuft weiter. Zur Kompensation verweisen wir auf die Inhalationsmöglichkeiten im Vitalzentrum. Im Anhang dazu nähere Informationen. Die Reparaturen sollen nach Information der Stadtverwaltung Ende 34. KW abgeschlossen sein. Das Erlebnisgradierwerk öffnet voraussichtlich ab Samstag, 26. August wieder. Der Innengang und die Nebelkammer sind dann wieder zugänglich - die Aussichtsplattform bleib allerdings weiterhin geschlossen.



Marketing trifft Gastgeber: Am 9. Oktober im Salinencafé Unseren für Juli anvisierten Frühstückstreff mussten wir leider absagen. Jetzt haben wir einen neuen Termin und laden wir Sie ganz herzlich zum Marketing-Frühstückstreff am Montag, 9. Oktober von 10.30 - 11.30 Uhr ins Salinencafé (Kurgastzentrum, Parkstraße 20) ein. Wir möchten Sie über unseren neuen Vermarktungspartner Ferratel (Buchungssoftware) informieren und erste Ergebnisse des Markenprozesses vorstellen.



Wenn Sie aktuelle Fragestellungen haben, die wir bei unserem Treffen ansprechen sollen, schreiben Sie uns eine kurze Mail an marketing@staatsbad-salzuflen.de.



Wir freuen uns auf Sie.



Marketing: Maßnahmen im August/September Anzeigen / Advertorials

13.09. Der Feinschmecker | Pocketbeilage

19.09. Prisma | Advertorial Funkwerbespots

Juli / August Staatsbad Vitalzentrum | Wetterpatronat Radio Bielefeld Außenwerbung

September Bad Salzuflen/Herford/Bielefeld | Nacht der 10.000 Kerzen



Messepräsenz

September | Schardow-Arkaden Düsseldorf Veranstaltungshighlight: Nacht der 10.000 Kerzen Am Freitag, 8. September tauchen unzählige Kerzen und Lampions den Landschaftsgarten rund um den großen Kurparksee mit seinen Bäumen und Beeten und Rasenflächen in ein zauberhaft-buntes Lichtermeer. Bei romantischer Musik des Bad Salzuflen Orchesters lässt sich die schöne Anlage in ganz neuem Licht erleben und genießen. Auch für Getränke und essbare Kleinigkeiten ist gesorgt. Ersatztermin bei schlechtem Wetter ist eine Woche später der 15. September. Ticket sind in der Tourist Information erhältlich. Eintrittspreise

Vorverkauf (Tourist Information): 5,00 € / mit Gästekarte 4,00 €

Abendkasse: 7,00 € / mit Gästekarte 6,00 € Broschüren: Neues Kursprogramm Das neue Kursprogramm des Vitalzentrums ist druckfrisch eingetroffen. Die neuen Kurs-Highlights heißen "Zumba® Fitness", "After-Work-Fitness", "Vitalzirkel" und "Entspannung pur" und sind vor allem für Berufstätige gedacht. Neben den neuen Kursen bereichern bewährte Programme wie "Vitaler Rücken", "Pilates" und "Faszien-Training" und viele andere die Kurs-Themenwelt.



Ausgleich und Balance finden Sie in Kursen, die von "Qi Gong", "Muskelentspannung nach Jacobson (PMR)" über "Tai Chi" bis zum "Yoga" reichen. Und für alle, die spontan aktiv werden möchten, gibt es “Fit in den Tag – Das Morgentraining“. Tourist-Information Ihr Ansprechpartner : Staatsbad Salzuflen GmbH Tourist Information

Kurgastzentrum

Parkstraße 20

32105 Bad Salzuflen Tel.: [05222] 183-183

Fax: [05222] 183-208

info@staatsbad-salzuflen.de

www.staatsbad-salzuflen.de