Staatsbad Gastgeber-Newsletter Juli 2017

Führungen: Fledermäusen auf der Spur Veranstaltungshighlight: Garten und Ambiente Bad Salzuflen steht kurz vor einem weiteren Jahreshighlight. Vom 14. bis 16. Juli wird sich der idyllisch gelegene Landschaftsgarten rund um den Kurparksee im Rahmen der 14. Garten und Ambiente LebensArt erstmalig in eine Wohlfühl- und Erlebnisoase verwandeln. Längst ist die Ausstellung über die Region hinaus bekannt und zieht Publikum bundesweit nach Bad Salzuflen. Aussteller präsentieren in schönem Ambiente Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Gartengestaltung und Pflege, Gartenaccessoires und Möbel, Pflanzen, Mode, Schmuck, Design und Wellness. Sommerliches Flair verbindet sich mit Inspirationen für eine fantasievolle Gestaltung des Zuhauses. Kulinarische Spezialitäten von wahren Kochkünstlern, Cocktails und erlesene Weine werden offeriert. Ein attraktives Rahmenprogramm sorgt für beste Unterhaltung. Samstag und Sonntag ist die Modistin Dorothea Wenzel aus Werther mit ihren wunderbaren Hut-Kreationen anwesend und am Sonntag fahren die Oldtimerfreunde Extertal junge und alte Klassiker vor. Eine Entdeckungstour in eine Welt der schönen Dinge erwartet die Besucher. Am Freitag ist Bonustag, der Eintritt für zwei Erwachsene beträgt 15 €, Öffnungszeiten sind 11 bis 18 Uhr, So. 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet Samstag und Sonntag 9 €, mit Lipp. Einwohner- und Gästekarte Euro 3. Kinder zahlen nichts. Reiserücktritt: Neue Voucher Die Europäische Reiseversicherung (ERV) hat uns mitgeteilt, dass aufgrund eines Urteils alle vorhandenen Reiserücktrittsversicherungs-Voucher vernichtet werden müssen. Dies soll spätestens bis zum 20.07.2017 geschehen. Wir bekommen neue, aktualisierte Voucher zugeschickt. Diese sind ab Montag, 17. Juli in der Tourist Information im Kurgastzentrum erhältlich. Konzerte: Musik unterm Blätterdach In den Sommermonaten Juli und August spielt das Bad Salzuflen Orchester Open-Air Konzerte. Auf dem Konzerthallenvorplatz, im Schatten der großen Platane, sind Einheimische wie Gäste herzlich dazu eingeladen den Klängen eines facettenreichen Musikprogramms zu lauschen. Das Bad Salzuflen Orchester freut sich, einmal wöchentlich unter freiem Himmel unterhalten zu dürfen. Bei schlechter Witterung wird das Konzert wie gewohnt in der Konzerthalle stattfinden. Alle Termine unter www.staatsbad-salzuflen.de Marketingmaßnahmen: Juli Im Juli/August verstärken wir unsere Social-Media-Aktivitäten auf facebook. Weiterhin laufen unsere Wetterpatronate auf Radio Lippe und Radio Bielefeld. Funkwerbespots | Radio Lippe

Wetterpatronat Lippe Juni / Juli Erlebnisgradierwerk

Wetterpatronat Bielefeld Juli / August Staatsbad Vitalzentrum Messepräsenz

29. - 30. Juni Landesgartenschau Bad Lippspringe

05. - 06. August Stadtfest Köln-Deutz Online

Juli verstärkte Social-Media Aktivitäten - facebook

Juli Online-Eintrag auf www.reise-DA.de Freizeit: Geführte Wanderung und Fahrradverleih Die Tourist Information stellt auch diese Saison allen Gästen einen Fuhrpark mit modernen, technisch einwandfreien und überwiegend neuen Fahrrädern zum Verleih zur Verfügung. Diese können direkt im Kurgastzentrum an der Parkstraße 20 gemietet werden. Alle Infos zum Fahrradverleih hier. Rund um Bad Salzuflen finden sich ideale Wandermöglichkeiten in wunderschöner Natur. Auf gut ausgebauten und gekennzeichneten Wegen können Ihre Gäste erleben, dass die Gegend weit um das Salzetal nicht weniger schön und spannend ist als die Stadt selbst. - am besten bei einer geführten Wanderung durch die Salzufler Wälder. Alle Infos zu unseren Wanderangeboten hier. Broschüren: Staatsbad Magazin und Stadtpläne Die Sommerausgabe des Staatsbad Magazins liegt für Sie bereit. Ebenso haben wir neue Stadtpläne in großer Stückzahl drucken lassen - beide Broschüren bekommen Sie bei den Kolleginnen in der Tourist Information. Sie werden bei uns gut nachgefragt und bieten sicherlich auch Ihren Gäste viele nützliche Tipps und Infos für den Aufenthalt. Führungen: Fledermäusen auf der Spur Zwei ganz ungewöhnliche Führungen bietet das Staatsbad Salzuflen im Juli und im August. In dieser Zeit können Bewohner des Obernbergs beobachtet werden, die erst mit Beginn der Dunkelheit aktiv werden. Mit insgesamt 12 Fledermausarten ist der Obernberg ein besonders artenreiches Gebiet, die seltene Zwergfledermaus oder das Braune Langohr gehören dazu.



Am Freitag, 28. Juli (Start: 19.30 Uhr) und am Samstag, 19. August (Start: 19.00 Uhr), führen Bernd Meier-Lammering und Martin Starrach von der AG Biotopkartierung Herford durch den Obernberg. Auf der etwa sechs Kilometer langen Wanderung ist zu erfahren, warum die Tiere am Tag kopfüber an der Decke hängen oder wie sie sich im Dunkeln orientieren können. Bei dieser Führung können die Teilnehmer auch der Kontrolle von Nistkästen beiwohnen.



Treffpunkt für die ca. dreistündigen Führungen ist der Parkplatz an der Obernbergstraße/Forsthausweg. Die Teilnahme kostet 12 Euro, für Gästekarteninhaber 10 Euro, Kinder zahlen 5 Euro. Es können 25 Personen teilnehmen, deshalb ist eine Anmeldung nötig: Bei der Tourist Information, Parkstraße 20, 32105 Bad Salzuflen, Tel. 183 183, www.staatsbad-salzuflen.de

