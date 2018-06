Staatsbad Gastgeber-Newsletter Juni 2018 Hallo Newsletterabonnent Das Team Marketing des Staatsbades informiert Sie mit dem Gastgeber-Newsletter regelmäßig über aktuelle Themen.

Unsere Themen 200 Jahre: Das Jubiläumsfestival am 14. und 15. Juli

Das Staatsbad Magazin im neuen Look 200 Jahre: Das Jubiläumsfestival am 14. und 15. Juli Am Samstag und Sonntag, 14. & 15. Juli steigt das Jubilaumsfestival „200 Jahre fürstliches Solebad“. Das große Sommer-Highlight im Jubiläumsjahr zur Eröffnung des neuen Kurpark mit Live-Musik, Walkacts, kulinarischer Meile un vielem mehr. Hier geht´s zum Programm Staatsbad Magazin in neuem Look Die Jubiläumsausgabe des Staatsbad Magazin erscheint am Samstag als Beilage zur LZ in neuem Layout und Format - angepasst an die Linie unserer bestehenden Broschüren.

Die Jubiläumsausgabe hat den doppelten Umfang und spannt den Bogen von der Historie zu aktuellen Themen. Ab Freitag ist das Staatsbad Magazin bei der Tourist Information erhältlich. Viel Spaß beim Lesen.



