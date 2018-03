Staatsbad Gastgeber-Newsletter März 2018 Hallo Newsletterabonnent Das Team Marketing des Staatsbades informiert Sie mit dem Gastgeber-Newsletter regelmäßig über aktuelle Themen.

Unsere Themen Saisonstart 2018

200 Jahre fürstliches Soleheilbad – Aufsteller und Give-Away

Reisemagazin, Gastgeberverzeichnis & Gesundheitsbroschüre

Neue Stadtführungen

Marketingmaßnahmen & Mobile Tourist Information

Saisonstart 2018 Das Wetter wird wärmer, die Vögel zwitschern und die Gänse kehren zurück auf den großen Kurparksee. Es wird Frühling, und damit einher geht der Start in die touristische Saison 2018 am 26. März.

2018 erwartet uns alle eine spannende Saison mit vielen neuen Ideen und Impulsen.

Nachdem Ende März, an Gründonnerstag, ein Teilstück des Kurparks geöffnet wird, freuen wir uns im Juli dann über den kompletten neuen Erlebnisraum Sole und Kneipp.

Mit dem Jubiläum „200 Jahre fürstliches Soleheilbad“ haben wir in der kommenden Saison einen weiteren Grund zu feiern.



200 Jahre fürstliches Soleheilbad – Aufsteller und Give-Away Damit unsere Gäste das Jubiläum nicht verpassen, haben wir passende Tischaufsteller entworfen. Diese können Sie sich gerne in der Tourist Information abholen und in den Zimmern verteilen oder an der Rezeption aufstellen.

Außerdem haben wir uns noch etwas Besonderes überlegt: Schokolade-Täfelchen im Jubiläumsdesign, die Sie gerne an Ihre Gäste als kleine Aufmerksamkeit verteilen dürfen. Im nächsten Newsletter geben wir Ihnen Bescheid, ab wann die Schokoladen-Täfelchen zur Abholung bereit sind. Reisemagazin, Gastgeberverzeichnis & Gesundheitsbroschüre Neben dem Gastgeberverzeichnis und der Gesundheitsbroschüre, welche jetzt schon eine sehr hohe Resonanz verzeichnen, ist das neue Reisemagazin „SOLE UND MEHR“ erschienen. In der 76-seitigen Broschüre wird nicht nur die Stadt vorgestellt, sondern auch ihre Bürger. Zusätzlich verraten wir regionale Rezepte sowie das Geheimnis der Sole. Zudem beinhaltet das Reisemagazin die Broschüre "Mein Urlaub 2018" mit 11 unterschiedlichen Pauschalen. Neue Stadtführungen Zum Thema Stadtführungen haben wir uns für die Saison etwas Neues einfallen lassen: Bis zur Eröffnung des Kurparks im Juli bieten wir eine Führung für Kurgäste über die Baustelle an.

Im Jubiläumsjahr darf natürlich auch die Jubiläumsführung „200 Jahre Fürstliches Solebad“ nicht fehlen. Immer montags startet die Führung am Kurgastzentrum und schlägt den Bogen von den Anfängen des Badebetriebs im Jahr 1818 bis in die heutige Zeit.

Für Naturliebhaber und Wanderfreunde bieten wir diese Saison geführte Wanderungen durch den Landschaftsgarten und die Bad Salzufler Wälder an. Die „Bad Salzufler Waldidylle“ findet jeden 2. und 4. Dienstag im Monat statt und beginnt jeweils um 14.30 Uhr. Es gibt zwei verschieden Strecken die abwechselnd gewandert werden und zwischen zweieinhalb und drei Stunden dauern.

Komplettiert werden die neuen Führungen durch die „Stadtführung mit Rollstuhl und Rollator“. Unser Gästeführer Hermann Meier achtet auf das Tempo und nimmt jeden dritten Freitag im Monat all jene, die nicht gut zu Fuß sind mit auf einen steigungsarmen Stadtrundgang. >> Hier gibt es weitere Infos zu den Terminen & Preisen

Marketingmaßnahmen & Mobile Tourist Information Bewerbung Bad Salzuflen und Reisearrangements Staatsbad 14.03. STERN Gesund leben

17.03. Rheinische Post

23.03. Bild der Frau

24.03. Hannoversche Allgemeine/ Neue Presse

07.04. FUNKE Medien NRW

28.04. FOCUS GESUNDHEIT Messepräsenz

24. - 25. März Bremer Reisemeile

Ganz neu zum Saisonstart: Die Mobile Tourist Information ist ein ganz besonderes Fahrrad des Staatsbades Salzuflen. Mit vielen nützlichen Flyern und Broschüren ausgestattet, ist es von März bis Oktober für unsere Gäste im Einsatz. Somit können auch abseits von den Sehenswürdigkeiten die Gäste angesporchen werden und erhalten Informationsmaterial.

Kurgastzentrum

Parkstraße 20

32105 Bad Salzuflen Tel.: [05222] 183-183

Fax: [05222] 183-208

info@staatsbad-salzuflen.de

www.staatsbad-salzuflen.de