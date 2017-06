Staatsbad Gastgeber-Newsletter Juni 2017 Hallo Newsletterabonnent Das Team Marketing des Staatsbades informiert Sie mit dem Gastgeber-Newsletter regelmäßig über aktuelle Themen.

Unsere Themen Veranstaltungshighlights: Kurparkfest am See

Stadtpläne: Neuaufgelegt und abholbereit

Marketing trifft Gastgeber: Am 5. Juli im Salinencafé

Marketing: Maßnahmen im Juni

Staatsbad Marketing: Wir stellen uns vor

Baumelbank geht auf Reisen

20 Jahre Staatsbad Vitalzentrum Veranstaltungshighlights: Kurparkfest am See Das diesjährige Kurparkfest am See steht ganz unter dem Motto „Familientag“. Für kleine und große Gäste sind viele Entdeckerflächen rund um den Kurparksee aufgebaut. Captain Hooks Piratenschiff - eine Hüpfburg im XXL-Format - legt an und kann geentert werden.



Gleich nebenan steht der Spielezirkus bereit für ein Piratentraining. Sportlich wird es bei der Familienolympiade des Staatsbad Vitalzentrums. Ein Luftballonkünstler zaubert mit seinen Ballon-Tieren ein Lächeln in jedes Kindergesicht und farbenfrohen Spaß gibt es beim Kinderschminken.



Aus Dörentrup reist der Verein Tiere im Dorf e.V. an und bringt viele niedliche Bauernhoftiere mit. Ein Fernsehstar zum Anfassen darf natürlich auch nicht fehlen. Die WDR-Maus kommt und schüttelt gern Hände, macht Fotos und treibt ihre kleinen Späße. Für die passende Musik sorgen Phil Solo das Bad Salzuflen Orchester. Der Eintritt in einen erlebnisreichen Familientag ist frei. Wir freuen uns auf viele kleine und große Gäste. Stadtpläne: Neuaufgelegt und Abholbereit Die Neuauflage unsere Stadtpläne ist eingetroffen. Wie bereits angekündigt, können Sie sich die Stadtpläne in Form von 25er Abrissblocks bei der Tourist Information ab sofort kostenlos abholen und an Ihre Gäste ausgeben. Wir werden die Stadtpläne weiterhin für 20 Cent an Tagesgäste ausgeben. Die Stadtpläne sind in großer Stückzahl produziert worden. Sie können also je nach Bedarf immer wieder neue Stadtpläne bei der Tourist Information bekommen. Marketing trifft Gastgeber: Am 5. Juli im Salinencafé Wir möchte uns mit Ihnen, den Bad Salzufler Gastgebern, zukünftig regelmäßig persönlich austauschen - über Themen, Entwicklungen und unsere laufenden touristischen Projekte. Dazu laden wir Sie hiermit ganz herzlich ein zum 1. Marketing-Frühstückstreff am Mittwoch, 5. Juli von 10.30 - 11.30 Uhr im Salinencafé (Kurgastzentrum, Parkstraße 20). Wenn Sie aktuelle Fragestellungen haben, die wir bei unserem Treffen am 5. Juli ansprechen sollen, schreiben Sie uns eine kurze Mail an marketing@staatsbad-salzuflen.de. Wir freuen uns auf Sie. Marketingmaßnahmen: Juni Im Juni starten wir mit unseren Funkwerbespots im Sendegebiet von Radio Lippe und sind mit unseren touristischen Themen unterwegs in Bad Lippspringe und Dortmund. Die Anzeigenwerbung konzentriert sich auf die Bewerbung unserer Reisearrangements. Bewerbung Bad Salzuflen und Reisearrangements Staatsbad

01.06. Location (Essen, Oberhausen, Duisburg, Mühlheim)

06.06. Prisma | Ausgabe Nord

13.06. WAZ - Reisejournal - Mein Urlaub

21.06. Landidee



Funkwerbespots | Radio Lippe

Juni/Juli Wetterspot | Thema Erlebnisgradierwerk Messepräsenz

09. - 10. Juni Landesgartenschau Bad Lippspringe

29. - 30. Juni Dortmund bewegt sich Staatsbad Marketing: Wir stellen uns vor Der ehemalige Leiter Marketing Herr Pohl wird nach seiner einjährigen Elternzeit das Staatsbad Mitte Juni 2017 verlassen, um sich beruflich einer neuen Herausforderung im Raum Düsseldorf zu stellen.



Herr Pohl hat für das Staatsbad Kooperationen mit verschiedenen touristischen und nichttouristischen Dienstleistern koordiniert und inhaltlich umgesetzt. Darüber hinaus hat er eine komplett neue Produktlinie (Salzufler Landpartien) mit eigenen Reiseveranstaltungen aufgebaut. Wir danken Herrn Pohl für sein Engagement und wünschen ihm für seine berufliche Zukunft alles Gute.



