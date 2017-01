Staatsbad Gastgeber-Newsletter November 2016 Hallo Newsletterabonnent Das Team Marketing des Staatsbades informiert Sie mit dem Gastgeber-Newsletter regelmäßig über aktuelle Themen. Unsere Themen Aktuelle Kurzinfos

Vorschau: Gastgeberverzeichnis, Online Meldeschein

Neu beim Staatsbad: Karina Steffan

Das neue Staatsbad Magazin ist da

Landesgartenschau 2017

Panorama Cam

Urlaubs- und Schließzeiten Aktuelle Kurzinfos +++ Die jährlichen Reinigungs- und Wartungsarbeiten unserer Gradierwerke sind abgeschlossen. Das ErlebnisGradierwerk ist wieder geöffnet +++ Die Gästebegrüßung am Montag geht bis März in die Winterpause +++ Das Lesezimmer ist umgezogen in die Konzerthalle (Foyer, Empore). Der Lesebereich wird in diesem Monat mit neuer Möblierung ausgestattet und insgesamt aufgewertet +++ Die Lippische Einwohnerkarte 2017 ist ab Anfang Dezember im Staatsbad Vitalzentrum zum Preis von 25,- € erhältlich +++ Vorschau: Gastgeberverzeichnis und Online Meldeschein Die Gestaltungsarbeiten am neuen Gastgeberverzeichnis 2017 sind abgeschlossen. Die Broschüre befindet sich in der Druckvorbereitung und wird Ende November passend zum Start der Katalogwerbung vorliegen. Neben der Printausgabe platzieren wir das Gastgeberverzeichnis ab Mitte nächster Woche auf der Startseite unserer Homepage unter www.staatsbad-salzuflen.de als Blätterkatalog und zum Download. Der Imageteil der neuen Auflage ist textlich umfassend überarbeitet und mit neuem Bildmaterial versehen worden. Zu Beginn des neuen Jahres 2017 stellen wir Ihnen die neue Möglichkeit der Gästeanmeldung per Online-Meldeschein vor. Die technischen Vorbereitungen laufen derzeit. Die Einladung zu einer Informationsveranstaltung geht Ihnen gesondert zu. Neu beim Staatsbad: Karina Steffan Seit Mitte Oktober hat das Staatsbad-Team Verstärkung: Karina Steffan ist verantwortlich für Veranstaltungen und Tagungen im Staatsbad und komplettiert die Marketing Abteilung. Frau Steffan war bisher im Konferenzmanagement eines größeren Unternehmens tätig. Herzlich willkommen beim Staatsbad. Das neue Staatsbad Magazin ist da Die vierte Ausgabe des Staatsbad Magazins ist für Sie ab sofort bei der Tourist Information erhältlich. Die lippeweite Verteilung durch die Lippische Landeszeitung hat Samstag, 19. November stattgefunden - Gesamtauflage 55.000 Exemplare. Unterstützen Sie uns bei der Verbreitung des Magazin und verteilen Sie es an Ihre Gäste. Landesgartenschau 2017 Vom 12. April - 15. Oktober 2017 findet die Landesgartenschau in Bad Lippspringe statt. Unsere Tourist Information wird als Vorverkaufsstelle Tickets für die Landesgartenschau verkaufen. Eine Tageskarte kostet 17,50€. Bei Vorlage einer gültigen Gästekarte gibt es eine Ermäßgung, die Tageskarte kostet in dem Fall 15,50€. Der Vorverkauf startet im Januar. Die Landesgartenschau werden wir regelmäßig im Rahmen unsere Landpartien anfahren. Weitere Informationen zur Landesgartenschau in einem der folgenden Gastgeber-Newsletter. Einbindung der neuen Panorama-Cam auf Ihrer Homepage Seit August ist sie im Einsatz - unsere neue Panorama Webcam. Die gelieferen Aufnahmen werden nicht nur auf unserer Homepage, sondern auch auf über 100 Online Portalen verbreitet. Auch Sie haben die Möglichkeit die Live-Bilder der Panorama Cam auf Ihrer eigenen Homepage einzubinden. Einige Gastgeber haben bereits die technischen Anforderungen hierzu abgefragt. Für alle Anderen gilt: Schreiben Sie uns eine kurze Nachricht an marketing@staatsbad-salzuflen.de. Sie erhalten dann kurzfristig alle Infos zur Einbindung der Cam. Urlaubs- und Schließzeiten Bitte teilen Sie uns Ihre Urlaubszeiten oder saisonbedingten Schließzeiten 2017 mit. Tourist Information (Tel.: 183 183 oder touristinfo@staatsbad-salzuflen.de) Tourist-Information Ihr Ansprechpartner : Staatsbad Salzuflen GmbH Tourist Information

