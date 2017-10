Staatsbad Gastgeber-Newsletter Oktober 2017 Hallo Newsletterabonnent Das Team Marketing des Staatsbades informiert Sie mit dem Gastgeber-Newsletter regelmäßig über aktuelle Themen.

Unsere Themen Marketing-Frühstück

Gemeinschaftswerbung mit dem Staatsbad 2018

Das neue Gastgeberverzeichnis 2018

Virtueller Kurpark

Reinigungsarbeiten im ErlebnisGradierwerk

Neue Bildmotive

Bad Salzuflen im Weihnachtsglanz

Tanz im Kurhaus im Winter

Silvester Feuerwerk fällt aus Marketing Frühstück Der erste Marketing-Frühstückstreff des Staatsbades am 9. Oktober im Salinen Café war der gelungener Auftakt zu einer Gesprächsrunde, die zukünftig mehrmals im Jahr stattfinden wird. Die eingeladenen Vertreter der Beherbergungsbetriebe diskutierten untereinander sowie mit dem Staatsbad Marketing und Kurdirektor Stefan Krieger. Eine Vorschau auf die Projekte 2018 wie das Jubiläum „200 Jahre Fürstliches Solebad“ war ebenso Thema wie ein Überblick über die Serviceleistungen des Staatsbades und das geplante Erlebnisraumkonzept im Kurpark. Gemeinschaftswerbung mit dem Staatsbad 2018 Über unser Anzeigenkontigent können wir im nächsten Jahr in ausgewählten Medien der Funke Mediengruppe und des mrw Reisemagazins attraktive Anzeigenrabatte realisieren und an unsere Partner im Rahmen einer Gemeinschaftswerbung weitergeben. Hierzu werden wir Sie Anfang November gesondert informieren. Ebenso über unsere Messetermine 2018 und weitere Beteiligungsmöglichkeiten. Das neue Gastgeberverzeichnis 2018 Beim Gastgeberverzeichnis 2018 laufen derzeit die letzten Korrekturläufe. Mit neuen Bildern, aktualisierten Texten und spannenden Informationen erscheint das neue Gastgeberverzeichnis in Kürze in neuem Gewand. Zur Übersicht über die Bad Salzufler Gastgeber kommen Themen und Informationen aus Stadt und Staatsbad. Virtueller Kurpark Seit Mitte Mai wird im Kurpark fleißig gearbeitet. Die grüne Oase im Herzen Bad Salzuflens wird für die Zukunft fit gemacht. Wer wissen will, wie der neue Kurpark aussehen wird, kann ihn schon jetzt besuchen. In Zusammenarbeit mit dem Staatsbad, hat die Firma beyVIZ die gesamte Parkanlage wirklichkeitsgetreu visualisiert. Ähnlich wie in einem Computerspiel, können Gäste den neuen Kurpark eigenständig und realitätsnah erkunden. Das Staatsbad Salzuflen bietet seinen Gästen mit diesem virtuellen Rundgang eine Deutschland-premiere, die im Kurgastzentrum bestaunt und ausprobiert werden kann.Dort kann man gemütlich im Strandkorb sitzen, auf einen Monitor schauen und sich mit Hilfe eines Gamepads durch den neuen Kurpark bewegen. Auf dem Weg begegnen dem virtuellen Spaziergänger viele liebevolle Details wie Vogelgezwitscher, Bäume, die sich im Wind wiegen, plätscherndes Wasser und die Musik Staatsbad Salzuflen Orchesters. >> Hier geht´s zum virtuellen Kurpark Reinigungsarbeiten im ErlebnisGradierwerk Vom 1. bis 30. November werden die Abwasserleitungen der Gradierwerke gespült. Die Berieselung der Gradierwerke muss daher im November ausgesetzt werden. Die Sole Nebelkammer im ErlebnisGradierwerk bleibt weiterhin in Betrieb.



Neues Bildmaterial In diesem Sommer sind viele neue professionelle Aufnahmen entstanden. Neue Altstadtmotive, der Landschaftsgarten, das Orchester und aktuelle Bilder von Servicesituationen finden sich ab sofort in unseren neuen Broschüren. Auch Sie als Gastgeber können gern auf unser Bildmaterial zurückgreifen und auf Ihren Webseiten oder in Ihren Printmaterialen einsetzen. Schreiben Sie uns einfach eine Mailanfrage mit Ihren Motivwünschen an marketing@staatsbad-salzuflen.de Neue Führung: Bad Salzuflen im Weihnachtsglanz Die Adventszeit ist ein wunderschöner Anlass Bad Salzuflen zu besuchen. Neben der Samstagsführung und der Fackelführung bieten wir unseren Gästen in diesem Jahr an vier Freitagen im Dezember (1., 8., 15. und 22.12 - Start um 16 Uhr ab Kurgastzentrum) die neue Führung "Bad Salzuflen im Weihnachtsglanz" an. Sie beinhaltet zum Preis von 9,50 € pro Person eine 90 minütige Altstadtführung, einen Glühwein auf dem Weihnachtstraum und eine Glühweintasse. Silvester Feuerwerk fällt aus In diesem Jahr entfällt die große Silvester Open-Air-Party des Staatsbades. Aufgrund der Bauarbeiten im Kurpark stehen leider keine ausreichenden Sicherheitsflächen zur Verfügung. Im Jubiläumsjahr 2018 wird die traditionsreiche und äußerst beliebte Open-Air Veranstaltung mit Feuerwerk wieder stattfinden.

