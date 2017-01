Kursprogramm im Vitalzentrum

Tun Sie Ihrem Kind und sich etwas Gutes. Mit unserem Programm „Kleine Gäste“ im Staatsbad Vitalzentrum bieten wir Ihnen hierzu ein attraktives und umfassendes Kursangebot. Unsere speziell ausgebildeten Kursleiterinnen begleiten Sie gerne in der Schwangerschaft, wo Sie sich im Wasser besonders wohl fühlen werden.

Ihre Kinder werden spielerisch von der Wassergewöhnung im Babyalter bis zum sicheren Schwimmen in angenehm temperierter Thermalsole (33°C) geführt. „Fit mit Baby“-Kurse In- und Outdoor bringen (sportliche) Mütter schnell wieder in Form und das Baby trainiert gleich mit.

>> Kursbeschreibungen - Kleine Gäste