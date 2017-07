Teilnahmebedingungen Facebook-Gewinnspiel "Urlaub ganz nah"

Veranstalter ist die Staatsbad Salzuflen GmbH, Parkstraße 20, 32105 Bad Salzuflen.

Das Gewinnspiel startet mit Veröffentlichung dieser Seite und endet am 11.08.2017 um 23.59 Uhr.

1. Es wird 1 x Übernachtung im DZ für 2 Personen verlost; inkl. Entspannung in der Salzufler Thermalsole und Aquafloating im Staatsbad Vitalzentrum. Ein Aufenthalt in der Sole-Nebelkammer, einem Abendessen, sowie ein 3-stündiger Aufenthalt in der Thermen- und Saunalandschaft der VitaSol Therme sind dabei für 2 Personen enthalten.