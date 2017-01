Tragen Sie dazu bei, dass Bad Salzuflen ein Paradies für Genießer ist? Verwöhnen Sie Gäste und Einheimische kulinarisch, mit Shoppingangeboten oder mit Wellnesstäumen?

100% Genuss bietet Betrieben, Einrichtungen und Anbietern im Gesundheitswesen, Kochclubs und vielen weiteren Interessenten die Chance die Bürger Bad Salzuflens auf ihr Wirken aufmerksam zu machen!

Ob das schönste Schaufenster in der Innenstadt von Bad Salzuflen, die längste Picknicktafel, die größte Pizza, der schönste Vorgarten - Ihre Kreativität ist hier gefragt!

Genießen und entspannen – dafür ist Bad Salzuflen bekannt. Wie die Menschen dieser Stadt dazu beitragen, dass man sich in Bad Salzuflen wohlfühlt, zeigen die Rekorde in dieser Kategorie.