Herr Sollich und sein Team aus Technikum und Produktion bieten folgenden Rekordversuch an: Am 18.09.2015 ab 10.00 Uhr wird in einer der Produktionshallen unter Aufsicht der dritten Klassen der Grundschule Elkenbreder Weg die (hoffentlich) längste Praline Bad Salzuflens hergestellt. Besonderes Highlight: Jeder der Schulkinder wird einen Teil der Praline nach eigenen Vorstellungen dekorieren und natürlich verkosten dürfen.