Bis zum 30. Juni gibt es noch die Möglichkeit, sich für die Bad Salzufler Bürgerreisen zu bewerben und so "in 100 Schritten im Urlaub" zu sein. Erzähle uns in 100 Worten, warum gerade du die Bürgerreise gewinnen solltest. Die Gewinner erwartet ein Wochenende mit vielfältiges Programm und Hotelübernachtung. Mehr Informationen und Bewerbung hier. Wir wünschen allen Bewerbern viel Glück!