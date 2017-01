100% zu Hause - Das mobile Wohnzimmer

Anschließend wandert das Mobile Wohnzimmer in den Kurpark und informiert u.a. über die anstehenden Baumaßnahmen im Kurbereich. Parallel dazu finden Sie eine Dokumentation der Aktion „100 Künstler für den Kurpark“ und können sich anschauen, wie die Skulpturen für den Skulpturenpfad im Kurpark entstanden sind. Eine Spielekiste bietet genug Material für Alt und Jung, um sich auf den Rasenflächen im Kurpark beispielsweise beim Federball, Kubb oder Boule auszutoben. Sie sind herzlich eingeladen am Samstag, dem 13. September beim großen Gartenfest im Kurpark mitzufeiern. Beim Grillen und Live-Musik können Sie die einzigartige Atmosphäre des Kurparks in geselliger Runde genießen.



Am 14. September steht das mobile Wohnzimmer ganz im Zeichen der Kultur. Beim Bad Salzufler Kulturtag präsentieren sich viele Kunst- und Kulturvereine aus ganz Bad Salzuflen mit Infoständen und geben Kostproben und Darbietungen Ihrer Kunstformen.