Reservierungsanfrage

1. Anmeldung

Eine Anmeldung ist Voraussetzung zur Teilnahme an unseren Kursen.



Anmeldungen werden grundsätzlich in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Die Teilnehmer können sich wahlweise schriftlich, telefonisch, online, oder direkt am Empfang für unsere Kurse anmelden. Die Anmeldung ist verbindlich. Eine Anmeldebestätigung wird nicht erstellt. Sofern ein Kursplatz verfügbar ist, bekommt der Teilnehmer eine Rechnung/Buchungsbestätigung. Falls ein Kurs bereits ausgebucht sein sollte, wird der Teilnehmer auf die Warteliste gesetzt und erhält umgehend Nachricht.



Bei Kursen mit festem Starttermin ist ggf. auch ein späterer Einstieg möglich, dies entbindet jedoch nicht von der Zahlung der vollständigen Kursgebühr.

2. Kursgebühr

Die Kursgebühr wird mit Anmeldung fällig und ist spätestens bis 14 Tage vor Kursbeginn auf ein Konto der Staatsbad Salzuflen GmbH zu überweisen. Erst mit Eingang der Zahlung wird ein Kursplatz, soweit noch vorhanden, verbindlich zugesagt.



3. Rücktritt vom Kurs

Eine Rücknahme der Anmeldung ist durch eine schriftliche Erklärung bis 14 Tage vor Kursbeginn kostenfrei möglich. Wir bitten um Verständnis, dass wir für kurzfristige Abmeldungen ab 13 Tagen vor Kursbeginn eine Bearbeitungsgebühr von 5,00 Euro erheben. Bereits gezahlte Kursgebühren werden, ggf. abzüglich der Bearbeitungsgebühr, erstattet.

Das Nachholen versäumter Kursstunden oder die Erteilung einer Gutschrift sind generell nicht möglich. Eine Rücktrittsmöglichkeit im begonnenen Kurs besteht nur bei längerfristiger krankheitsbedingter Verhinderung ab 3 Wochen und Bestätigung durch ein ärztliches Attest. Der Rücktrittswunsch muss umgehend nach Eintreten des Verhinderungsgrundes angezeigt werden. Es werden in diesem Fall maximal 50% der Kursgebühren im laufenden Kurs erstattet.



4. Kursabsage seitens des Staatsbad Vitalzentrums

Wichtige Gründe können es erforderlich machen, einen Kurs oder einzelne Termine abzusagen. Der Teilnehmer wird hiervon umgehend in Kenntnis gesetzt.

Ausgefallene Kurstermine werden nachgeholt. Die Erstattung einer anteiligen Kursgebühr ist nicht möglich. Muss ein Kurs vollständig abgesagt werden, wird die gezahlte Kursgebühr erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Das Staatsbad Vitalzentrum ist, bei Nichterreichen der Mindest-Teilnehmerzahl zur Absage des Kurses berechtigt.



5. Präventionskurse

Die als „Präventionskurse“ gekennzeichneten Angebote unterliegen bestimmten Qualitätsstandards und sind von den gesetzlichen Krankenkassen nach §20 SGB V zertifiziert und grundsätzlich zuschussfähig. Die Möglichkeit eines Kostenzuschusses ist vom Teilnehmer im Vorhinein mit der Krankenkasse abzuklären. Eine Voraussetzung für eine Erstattung ist eine bestimmte Teilnahmeregelmäßigkeit.



6. Haftung

Für Personenschäden haftet der Kursanbieter im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen; für sonstige Schäden haftet er nur bei einer vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Pflichtverletzung. Dies gilt auch für Diebstahl und den Verlust oder die Beschädigung von Gegenständen.



7. Datenschutz



Die geltenden Datenschutzbestimmungen werden beachtet.



Ihre im Rahmen der Kontaktaufnahme oder Kursbuchung anfallenden Daten werden nur zum Zwecke der Kursdurchführung erfasst und genutzt. Dabei sind Ihr Name, Ihre postalische Adresse, bei Onlinebuchung Ihre E-Mail Adresse zur Bearbeitung Ihrer Anmeldung notwendig; weitere Angaben wie Telefonnummern oder E-Mail Adresse sind zu organisatorischen Zwecken hilfreich. Angaben zu Alter und Geschlecht werden ausschließlich für statistische Zwecke erfragt und sind keine Pflichtangaben.



Sie können jederzeit Auskunft darüber verlangen, welche Daten über Sie bei uns gespeichert sind und für welchen Zweck deren Speicherung erfolgt; auch können Sie jederzeit eine Berichtigung oder Löschung Ihrer Daten veranlassen, in dem Sie uns eine E-Mail schicken oder uns anrufen.



8. Erfüllungsort

Erfüllungsort ist der Geschäftssitz des Kursanbieters.



Gültig ab 23.12.2015