hiermit begrüßt die Staatsbad Salzuflen GmbH Sie ganz herzlich in Bad Salzuflen und lädt Sie ein, eine schöne Zeit in unserer Stadt zu verbringen. Auf unseren Seiten erhalten Sie ausführliche Informationen und Tipps zu Unterkünften, Gastronomie und Freizeitgestaltung in Bad Salzuflen, die Ihnen nach einem intensiven Messebesuch unsere schöne Stadt etwas näher bringen sollen. Selbstverständlich steht Ihnen auch unsere Tourist Information bei Fragen zur Verfügung.

Es erwarten Sie Freizeit- und Fitness- Angebote, hochwertige Shoppingmöglichkeiten in unser malerischen Altstadt sowie ein internationales kulinarisches Angebot. Besonders hervorzuheben sind die zahlreichen Gesundheitsangebote, die Bad Salzuflen zu einem der beliebtesten Heilbäder Deutschlands machen. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Messe und einen schönen Aufenthalt in Bad Salzuflen!