*Hinweis:

Das Kurgastzentrum befindet sich in der Fußgängerzone in unmittelbarer Nähe zum Kurpark-Haupteingang und den Gradierwerken. Eine Anfahrt per PKW ist nicht möglich. Bitte nutzen Sie das Parkhaus "P2 -Kurpark" in der Sophienstraße.

GPS-Daten für Fußgänger: N 52.0877780, E 08.747928