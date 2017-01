Im Kurgastzentrum, genau genommen in der Tourist Information, schlägt das Herz von Bad Salzuflen. Sie ist die zentrale Anlaufstelle für Kur- und Tagesgäste, Urlauber und Bürger. Hier wird jeder freundlich empfangen und willkommen geheißen, jede Frage beantwortet und für jedes Anliegen ein offenes Ohr und eine Lösung gefunden. Das gilt für die Gäste, die schon da sind, ebenso wie für die Kommenden. Wenn Sie also gerade Ihren Aufenthalt planen und Fragen zur Buchung haben, werden Sie am Telefon genauso persönlich beraten wie der Gast vor Ort. Bei Bedarf rufen wir Sie auch gerne zurück oder beantworten Ihre Fragen per E-Mail.



Das freundliche und sympathische Team der Tourist Information ist ganz auf die Bedürfnisse der Gäste ausgerichtet und kompetenter Ansprechpartner bei allen Fragen rund um Kurangebot, Kultur, Freizeit und Touristik. Die Serviceleistungen umfassen Hilfestellungen, Hinweise und Informationen genauso wie Angebote und Arrangements, die für den jeweiligen Gast individuell nach seinen Wünschen zusammengestellt werden. So erhält jeder Einzelne über die Beratung hinaus genau die Leistung, die exakt seinen Bedürfnissen entspricht – ganz gleich, ob es sich dabei um eine Wegbeschreibung, Informationen über Veranstaltungen, Ausflugsziele und Pauschalangebote oder um die umfassende Planung des Aufenthaltes von der Unterkunft bis zum Freizeitprogramm handelt. Rufen Sie an oder schauen Sie vorbei – Sie sind uns herzlich willkommen!