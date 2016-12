Bad Salzufler Radrouten

Sommer, Sonne, schöne Landschaft und die Lust am Fahrradfahren: Das alles lockt Besitzer von Drahteseln aller Art, in die Pedale zu treten und die Umgebung zu erkunden. Damit das nicht auf stark befahrenen Straßen oder im Dickicht endenden Pfaden passieren muss, haben sich die Städte Bad Salzuflen, Herford, Lage und die Gemeinde Leopoldshöhe zusammen getan und Radtouren entwickelt. Die Strecken sind an einem Nachmittag zu bewältigen und bieten neben viel schöner Landschaft attraktive Sehenswürdigkeiten am Wegrand.

Streckenbroschüren mit Karten und Beschreibungen von Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten auf der Strecke sind gegen eine Schutzgebühr in unserer Tourist Information oder im Bad Salzuflen Online-Shop erhältlich.