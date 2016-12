In den letzten Jahren hat das Stadtmarketing zahlreiche Projekte und Aktionen unter dem Titel „100% Bad Salzuflen" initiiert. 2014 hat unsere Stadt die Jury beim Landeswettbewerb „Ab in die Mitte!" überzeugt. 2015 haben wir zur Rekordjagd aufgerufen. Alle eingereichten Rekorde zeigen, welche kleinen und großen Besonderheiten in Bad Salzuflen zu finden sind.

Die Kampagne „100% Bad Salzuflen" geht weiter – in diesem und im nächsten Jahr steht „100% Bad Salzuflen" für die zwölf verschiedenen und einzigartigen Ortsteile Bad Salzuflens. Die Kampagne soll die Stärken der Ortsteile erlebbar machen. Pro Ortsteil wird eine Aktion gefördert und die Ortsteile werden vor allem bei den Werbemaßnahmen und der Organisation unterstützt. Für welche Aktionen sich die Ortsteile entscheiden, erfahren Sie in Kürze. Der Auftakt der Kampagne erfolgte beim Picknick im Park am Sonntag, 5. Juni 2016 in Schötmar.

Alle Informationen zur aktuellen Kampagne erhalten Sie hier oder unter www.100prozentbadsalzuflen.de