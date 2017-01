Hier können Sie frische Luft atmen, so viel Sie wollen: Ein Bummel entlang der Bad Salzufler Gradierwerke ist so gesund, wie ein Spaziergang am Meer.

Der erste „Gradierfall“ wurde im Jahr 1767 von Freiherr von Beust errichtet und diente bis ins Jahr 1945 der Salzgewinnung. Heute sind die Gradierwerke mehr als nur ein Relikt aus vergangener Zeit. Das große Gradierwerk am Rosengarten, das auffällige Wahrzeichen Bad Salzuflens, gehört zu den größten Freiluft-Inhalatorien im "Heilgarten Deutschlands". Fälschlicherweise werden die Gradierwerke auch als "Salinen" bezeichnet.

Im Juli 2007 wurde in Bad Salzuflen Europas modernstes Gradierwerk eröffnet. Das von Grund auf neu erbaute ErlebnisGradierwerk ist 80 Meter lang und beherbergt eine Reihe von Besonderheiten, die die Anlage einmalig machen: Es wird nicht nur von außen, sondern auch von innen berieselt. Ein Gang mit kleinen Ruhenischen führt in eine Sole-Nebelkammer und modernste Lichttechnik setzt das gesamte Bauwerk stimmungsvoll in Szene. Eine Aussichtsplattform bietet herrliche Ausblicke auf Stadt und Kurpark.

Bis zu 600.000 Liter Sole rieseln täglich über die Schwarzdornwände, zerstäuben dabei zu feinstem Nebel und bilden ein meerähnliches Klima.

Dieser Solenebel gelangt mit einer Fülle von vitalisierenden Mikro-Partikeln in die Atemwege, das stimuliert die Durchblutung der Lunge und den Sauerstofftransport ins Blut auf ganz natürliche Weise.

Die gradierte und gereinigte Sole ist zugleich das wichtigste Kurmittel im Inhalatorium des Staatsbad Vitalzentrum. Hier wird die Sole in unterschiedlichsten Zerstäubungen zur Behandlung von Atemwegserkrankungen eingesetzt.