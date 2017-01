Soleweg - Südlicher Rundkurs

Der Sole auf der Spur - Der Soleweg orientiert sich am Verlauf unterirdischer Soleströme im Wittekindsland und im Lipperland. Diese Tour beschreibt den südlichen Rundkurs, nördlich der Salzestadt Bad Salzuflen mit ihrem ErlebnisGradierwerk. Der Kurs beginnt in Bad Salzuflen und verläuft in südöstlicher Richtung am Ortsteil Wüsten vorbei. Vorbei am Naturschutzgebiet "Großer Selberg" führt Sie der Soleweg in einer Schleife über die Bauernbäder "Bad Seebruch" und "Bad Senkelteich" nach Vlotho-Valdorf. Ab Valdorf verläuft die Route auf der Strecke der Kleinbahntrasse zurück in das Staatsbad Bad Salzuflen.