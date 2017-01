Einkaufen in Bad Salzuflen

Die Salzufler Fußgängerzone mit Wasserspielen, Blumenanlagen und Bänken ist gesäumt von zumeist kleineren Geschäften. Ob Bücher oder Blumen, Schuhe oder Bekleidung, Schmuck oder Taschen, Schönes oder Nützliches: Hier macht es Spaß zu stöbern, an- und auszuprobieren, sich von freundlichen Mitarbeitern beraten zu lassen. 141 erstklassige Adressen zum Shoppen und Einkaufen finden sich in der neuen, druckfrischen Shopping Broschüre. Zum großen Innenstadtplan mit allen Adressen gibt es auch Infos zu Parkhäusern, Stadtführungen, Veranstaltungen und den Markttagen.



141x Shoppen ist als Broschüre in der Tourist Information und bei den Geschäften in der Innenstadt sowie als Download erhältlich.