Aktuelle Stellenausschreibungen

Für die Staatsbad Salzuflen GmbH, die die Geschäftsfelder Gesundheit, Kur, Tourismus und Stadtmarketing als ihre Kernkompetenzen definiert, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Assistenz der Geschäftsleitung

Ihre Aufgabenschwerpunkte:

Erstellung und Bearbeitung von Präsentationen und Unterlagen

Vor- und Nachbereitung von Gremiensitzungen und Besprechungen

Selbstständiges Verfassen der internen und externen Korrespondenz

Bestellwesen und Rechnungsbearbeitung

Beschwerdemanagement

Koordination und Überwachung der Termine sowie Reiseorganisation

Ihr Anforderungsprofil:

Kaufmännische Ausbildung und langjährige Berufserfahrung in vergleichbarer Position

Gewandte Ausdrucksweise und souveränes Auftreten

Routinierter Umgang mit MS-Office

Organisationstalent, selbstständige und loyale Arbeitsweise

Wir bieten Ihnen eine vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe mit Vergütung nach TVöD in einem attraktiven Arbeitsumfeld. Bitte richten Sie Ihre aussagefähige Bewerbung - gern per E-Mail als PDF - bis zum 9. Dezember 2016 an die

Staatsbad Salzuflen GmbH, Parkstraße 20, 32105 Bad Salzuflen

Tel.: 05222/183210 – Frau Barnowski

bewerbung(at)staatsbad-salzuflen.de