Wanderweg 1

Start: Kurparksee (am Eingang zum Kurpark)

Länge: 13,2 km

Zeit: 2:45 - 3:45 h

Schwierigkeit: mittel bis schwer



Sicherheit: Überwiegend sanfte Steigungen mit gut ausgebauten Wegen, aber auch Trampelpfade und unebene Steilstrecken.



Bioklimatisches: An heißen Tagen sollte die lange Steigung vom Salzetal zum Vierenberg in kühlen Morgenstunden zurückgelegt werden.

Streckeninfo (PDF) und GPS-Track