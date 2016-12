Urlaubsqualität trotz Allergien

Man plant; man kalkuliert; man fiebert monatelang darauf hin: Schließlich soll der Urlaub die schönste Zeit des Jahres sein – Zeit für Abstand von Alltag und Sorgen. Doch was, wenn man am Urlaubsziel ankommt und die Probleme bereits da sind? Diesem Umstand müssen sich 25 Millionen Allergiker Jahr für Jahr stellen. Denn ganz gleich, wohin sie flüchten, die Allergene sind bereits vor ihnen da. Ob in der Luft, der Matratze oder dem Essen: allergieerregende Stoffe finden sich überall. Um einen möglichst beschwerdefreien Urlaub zu gewährleisten, braucht es eine entsprechend ausgebaute Infrastruktur.

Bad Salzuflen ist seit 2015 die erste allergikerfreundliche Kommune in Ostwestfalen-Lippe. Vergeben wird das Zertifikat durch den Deutschen Heilbäderverband e.V. nach den Kriterien der Europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF), die sich seit vielen Jahren dafür einsetzt, das Leben von Allergikern beschwerdefreier und angenehmer zu machen.

Gäste, die unter Allergien leiden, können in Bad Salzuflen auf ausgezeichnete Bedingungen vertrauen. Auch wenn eine allergische Reaktion leider nie zu 100 Prozent ausgeschlossen werden kann: In einer Allergikerfreundlichen Kommune ist das Risiko deutlich geringer. Dafür sorgen die einheitlichen und verbindlichen Standards, die jede zertifizierte Gemeinde erfüllen muss. Bereits 27 Bad Salzufler Unterkünfte, Betriebe und Dienstleister haben sich bisher speziell auf die Bedürfnisse von Allergikern eingestellt. Sie sind deutlich an der nebenstehenden Logo-Kombination zu erkennen. Dabei wird die gesamte touristische Servicekette abgebildet – vom Hotel, über das Restaurant bis hin zu Supermarkt, Bäckerei und Friseur. Die teilnehmenden Betriebe garantieren nicht nur eine allergenarme Umgebung und allergenarme Produkte, sondern auch geschulte Ansprechpartner, die über Inhaltsstoffe und Alternativen Auskunft geben können. Für alle Menschen, die unter Allergien leiden, ist das Siegel deshalb eine willkommene Orientierungshilfe bei der Urlaubsplanung.

Allergikerfreundlichen Urlaub buchen