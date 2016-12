Inhalationen

Ein Spaziergang am Meer - wer kennt nicht die wohltuende Wirkung? Die heilsame, reinigende Wirkung der Sole auf die Atemwege ist im Staatsbad Salzuflen schon bei einem Spaziergang entlang der Gradierwerke zu spüren oder - noch intensiver - mittels der gezielten Sole-Inhalation.

Herkunft und Anwendung

Für die Sole-Inhalationstherapie werden die ortsgebundenen eisen- und kohlensäurehaltigen Natrium-Chlorid-Solequellen Neubrunnen, Paulinen-Quelle und Sophien-Quelle verwandt. Bei der Apparateinhalation, deren Wirkung zum Teil mit zugesetzten Medikamenten noch verstärkt werden kann, wird die Sole zu feinstem Wassernebel zerstäubt und gelangt mit der Atemluft auf natürlichem Wege in die oberen Atemwege und bis in die feinsten Bronchien. Dieser feine Solenebel entsteht auch an den Gradierwerken, an denen täglich 300.000 Liter Sole zu Wasserstaub verdunsten.