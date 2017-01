Ob beim Rundgang durch die historische Altstadt, bei einer Salzufler Spezialitäten-Führung, der Kinderstadtführung, der Kurpark-Führung, einer Fackel- oder einer Gradierwerkführung, unsere freundlichen Gästeführer begleiten Sie und zeigen Ihnen die schönsten und interessantesten Seiten Bad Salzuflens.



Ihr Ticket für die Stadtführung erhalten Sie direkt beim Gästeführer oder in der Tourist Information im Kurgastzentrum. Karten für die Gradierwerkführung gibt es an der Kasse vom ErlebnisGradierwerk am Kurparkhaupteingang.

Alle Termine, Treffpunkte, Zeiten und Preise von öffentlichen Stadtführungen finden Sie hier im

