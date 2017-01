Wohnmobilpark Flachsheide

Besuchen Sie unseren attraktiven Wohnmobilpark. Im ehemaligen Dressurreitstadion Flachsheide am Forsthausweg haben wir 66 Wohnmobilstellplätze für Sie eingerichtet. In ruhiger Umgebung, eingebettet in grüne Natur, können Sie hier abwechslungsreiche und erholsame Tage verbringen.

Ausstattung