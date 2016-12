Für kleine Gäste und ihre Eltern

Das Fit mit Baby – Outdoor-Programm unterstützt Sie in der schöneren Jahreshälfte an der frischen Luft zusammen mit Ihrem Baby wieder sportlich fit und aktiv zu werden. Eine gesunde und angenehm anstrengende Mischung aus gemeinsamem Ausdauersport mit Kinderwagen und Kräftigungsgymnastik im herrlichen Kurpark und Landschaftsgarten Bad Salzuflens bringt Ihren Körper wieder in Schwung und Form. Ihr Baby wird auch hier mit in das Übungsprogramm einbezogen. Als sportliche Ergänzung

oder wenn Ihr Kind im Kinderwagen schlummert, kommen verschiedene Kleingeräte zur Steigerung Ihrer Fitness zum Einsatz.

Fit mit Baby – Outdoor-Programm (8 x 60 Min.) 64,- € Kurs buchen Kurseinheit auch einzeln buchbar (1 x 60 Min.) 9,90 €