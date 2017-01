Was ist eigentlich Tinnitus?

In nüchternen Worten wird das Symptom als akustische Wahrnehmung bezeichnet, die auf einer Störung der Hörfunktion beruht. Die Betroffenen hören ohne Unterbrechung ein Geräusch, das für andere nicht wahrnehmbar ist. Dieses kann ein Pfeifen, Rauschen, Summen, Piepen, Gezwitscher oder Grillenzirpen sein, ein hoher Frequenzton, ein Sendeschlusston im Fernsehen oder ein Kurzwellensenderton – das alles ständig, ohne Pause, Tag und Nacht. Rund acht Millionen Deutsche, darunter auch immer mehr junge Menschen, leiden anhaltend unter Ohrgeräuschen. Nicht immer führt die einschlägige Therapie zur Heilung. Das Resultat sind resignierte Patienten und stark geforderte Ärzte.





Hier gibt es Hilfe

Das Staatsbad Salzuflen bietet gemeinsam mit dem IN-TI , dem renommierten Institut für Tinnitus Diagnostik und Therapie mit Sitz in Bad Salzuflen, eine dreiwöchige Tinnitus-Kompaktkur an. Ein interdisziplinäres Team aus Fachärzten, Diplom-Psychologen, Sportwissenschaftlern, medizinischen Fachangestellten, Physiotherapeuten und Hörgeräteakustikern ermöglicht eine ganzheitliche Behandlung in Gruppen bis max. 15 Personen.



Das erfolgreich durchgeführte Behandlungskonzept ist eng mit den Krankenkassen abgestimmt. Die Mehrzahl aller behandelten Patienten berichtet, dass sie körperlich und psychisch dauerhaft von der Kompaktkur profitiert haben.

Ausführliche Informationen zur Tinnitus-Kompaktkur in Bad Salzuflen finden Sie auf www.tinnitus-kur.de.