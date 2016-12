Auf dieser Seite bieten wir Ihnen sämtliche Ausgaben des Staatsbad Magazins als Download oder in Form eines Blätterkataloges an.

Wir schätzen die Akzeptanz unserer Gäste wie auch die der Bürgerinnen und Bürger sehr. Deshalb wollen wir Sie teilhaben lassen: An interessanten Einzelheiten ebenso wie an Entwicklungen und Planungen. Wir wollen Sie neugierig machen auf Dinge, die Sie vielleicht noch nicht genauer in Augenschein genommen haben. Bad Salzuflen ist nicht nur eine Reise, sondern auch einen Weg um die Ecke wert.

Viel Spaß beim Stöbern im Staatsbad Magazin.