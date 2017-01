Unsere Atem-Kuren

Schwerpunkt der Bad Salzufler Kompaktkur ist die Bewegung. Für jeden Teilnehmer wird ein Training entwickelt, das auf die individuelle Belastbarkeit zugeschnitten ist. In täglichen Übungseinheiten kann ein Körpertraining erlernt werden, das trotz der chronischen Erkrankung eine gute Leistungsfähigkeit garantiert und negativen Folgeerscheinungen vorbeugt.

Anspannung und Entspannung, Ausdauerübungen und Gymnastik, Sport und Spiel sind auf die Erkrankten zugeschnitten und werden von speziell geschultem Fachpersonal überwacht. Die Wassergymnastik in Thermalsole steigert Koordinationsfähigkeit und Gleichgewichtsgefühl. Mit Walking und Übungen in der Gruppe bekommen die Teilnehmer ein Instrument an die Hand, das ihnen im Alltag sportliche Betätigung und damit Beweglichkeit und Leistungsfähigkeit ermöglicht, die sie oft schon abgeschrieben hatten.