Alles, was das Herz begehrt und dem Körper gut tut, findet sich im Staatsbad Vitalzentrum. Unter dem Dach des modernen, großzügig ausgestatteten Gebäudes sind Wellness-Angebote ebenso zu finden wie die klassischen balneo-physikalischen Anwendungen wie Massagen, Bäder und Packungen. Hier werden krankengymnastische und trainingstherapeutische Maßnahmen, Kursprogramme für jedes Bedürfnis, Wasserspaß für Kleine und Große angeboten.



Ob Ausdauertraining an modernsten Geräten, Tai Chi in der lichtdurchfluteten Sporthalle oder Babyschwimmen und Wassergymnastik in Thermalsole - hier macht Gesundheit Spaß. Egal, für was Sie sich entscheiden: Immer bietet das Staatsbad Vitalzentrum beste Qualität. In Ausstattung und Anwendung, und vor allem in Begleitung und Betreuung. Ein kompetentes Team aus Diplom-Sportlehrern, staatlich geprüften Physiotherapeutinnen und Masseuren betreut Sie fachkundig und freundlich. Gute Ausbildung und ständige Schulung nach neuesten Erkenntnissen werden im Staatsbad groß geschrieben und garantieren Ihnen bestes Know-how.